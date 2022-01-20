США разрешили странам Балтии передать Украине оружие - СМИ

Согласование позволит Эстонии передать противотанковые системы Javelin. Фото: pixabay.com

США предоставили разрешение трем союзникам по НАТО, странам Балтии, передать Украине оружие американского производства.

Запросы от Латвии, Эстонии и Литвы поступили в течение последних недель, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в Госдепартаменте. Последний из них одобрили в среду вечером.

"Госдеп США разрешил прислать Украине произведенные в США ракеты и другое оружие", - говорится в сообщении.

В соответствии с правилами экспортного контроля за оборотом произведенного в США оружия, эти три страны должны были получить разрешение от Госдепа перед передачей оборудования третьей стороне.

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Разрешение поступило после того, как американские чиновники усилили предупреждение о вторжении России в Украину.

"Согласование позволит Эстонии передать противотанковые системы Javelin, а Литва сможет прислать ракеты", - говорится в публикации.

Президент США Джо Байден заявил, что Россию ждет катастрофа в случае эскалации конфликта в Украине. Об этом Байден сказал на пресс-конференции, посвященной году со дня начала его правления. В частности, российским банкам могут запретить проводить операции с долларом.