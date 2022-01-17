Кибернаступление на Украину: хакеры продолжают атаковать госструктуры

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 837
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 3825
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 2907
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3213
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 513
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1089
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
22 Просмотров: 2448
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Просмотров: 918
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 3321
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2412
Фото
Все фото
8
5
13
9
4
Французские вертолеты Airbus вылетели на патрулирование украинской границы: яркие кадры
Французские вертолеты Airbus вылетели на патрулирование украинской границы: яркие кадры
В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
&quot;Люди выстояли – не выдержал бетон&quot;: чтим погибших киборгов
"Люди выстояли – не выдержал бетон": чтим погибших киборгов
Более 200 ч. в небе: показали впечатляющее фото летных учений ВСУ
Более 200 ч. в небе: показали впечатляющее фото летных учений ВСУ
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
Видео
Все видео
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Пограничники получили современные французские вертолеты
Пограничники получили современные французские вертолеты
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4743
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 909
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 405
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 января 2022
Просмотров: 270
Ампутація вічності
Древні писали так, щоб їхні тексти ставали будівлями. Вони не просто вимовляли слова, а робили з них місця, де можна жити століттями. Вони сприймали ...
понедельник, 17 января 2022 15:47

Кибернаступление на Украину: хакеры продолжают атаковать госструктуры

  Комментировать
Кибернаступление на Украину: хакеры продолжают атаковать госструктуры
Сообщается о кибератаке на систему государственных закупок Prozorro. Фото: pixabay.com

В Украине 17 января зафиксировали новые кибератаки на государственные структуры.

В частности пострадал Шевченковский райсуд Киева, который потерял доступ к своим электронным системам, сообщает пресс-служба суда в Facebook. Не работает также форум системы госзакупок Prozorro.

"Суд потерял доступ к электронной почте, официальному веб-сайту на портале "Судова влада", подсистеме "Електронний суд", функционалу автоматизированной системы документооборота суда относительно направления решений в Единый госреестр судебных решений, обмена входящей и исходящей корреспонденцией", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются восстановительные работы. Специалисты Государственной судебной администрации в сотрудничестве с органами по противодействию киберпреступности принимают меры по ограничению ущерба для критических систем и хранения данных. По состоянию на 14:00 возобновили работу почти все сайты, которые пострадали от кибератаки на государственные информационные ресурсы в ночь на пятницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия получит адекватный ответ, если стоит за кибератаками на Украину - США

"Атака на Prozorro Infobox не повлияла на работу системы закупок Prozorro. Сегодня в 08:00 на странице форума Prozorro з Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, которые были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января. Страница отключена, а специалисты проводят расследование и работают над оперативным восстановлением работы форума", - говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Расследование и работа над восстановлением остальных ресурсов продолжается.

На прошлой неделе неизвестные взломали электронные сервисы нескольких ведомств - Кабимина, Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Дія.

СБУ начала расследование по факту самой масштабной за четыре года атаки на сайты украинских госструктур.

Мобильное приложение "Дія" не пострадало от хакерской атаки, сообщило Минцифры. Кибератака на украинские правительственные сайты связана с вредоносным программным обеспечением, заявила компания Microsoft.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кибернаступление на Украину: хакеры продолжают атаковать госструктуры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Началось иконоборчество

Самое читаемое
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 24940
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 22914
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг Просмотров: 14904
&quot;Удар себе по яйцам&quot; – Арестович начал критиковать Зеленского
"Удар себе по яйцам" – Арестович начал критиковать Зеленского 3 Просмотров: 10503
&quot;Возвращайся работать домой&quot; - Зеленский обратился к Шевченко
"Возвращайся работать домой" - Зеленский обратился к Шевченко 1 Просмотров: 9360
Общество
В Польше сделали тревожное заявление о нападении РФ на Украину
В Польше сделали тревожное заявление о нападении РФ на Украину Просмотров: 1728
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
15
 Просмотров: 837
Одна область оказалась в шаге от красной зоны
Одна область оказалась в шаге от красной зоны Просмотров: 756
Штормовой ветер и похолодание: синоптик обновила прогноз
Штормовой ветер и похолодание: синоптик обновила прогноз Просмотров: 540
Воинский учет женщин: в Минобороны объяснили, когда начнут штрафовать работодателей
Воинский учет женщин: в Минобороны объяснили, когда начнут штрафовать работодателей Просмотров: 711
Больше всего комментируют
22
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
12
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
6
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
3
"Удар себе по яйцам" – Арестович начал критиковать Зеленского
3
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
Голосов: 58223
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть