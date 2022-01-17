Кибернаступление на Украину: хакеры продолжают атаковать госструктуры

Сообщается о кибератаке на систему государственных закупок Prozorro. Фото: pixabay.com

В Украине 17 января зафиксировали новые кибератаки на государственные структуры.

В частности пострадал Шевченковский райсуд Киева, который потерял доступ к своим электронным системам, сообщает пресс-служба суда в Facebook. Не работает также форум системы госзакупок Prozorro.

"Суд потерял доступ к электронной почте, официальному веб-сайту на портале "Судова влада", подсистеме "Електронний суд", функционалу автоматизированной системы документооборота суда относительно направления решений в Единый госреестр судебных решений, обмена входящей и исходящей корреспонденцией", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются восстановительные работы. Специалисты Государственной судебной администрации в сотрудничестве с органами по противодействию киберпреступности принимают меры по ограничению ущерба для критических систем и хранения данных. По состоянию на 14:00 возобновили работу почти все сайты, которые пострадали от кибератаки на государственные информационные ресурсы в ночь на пятницу.

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"Атака на Prozorro Infobox не повлияла на работу системы закупок Prozorro. Сегодня в 08:00 на странице форума Prozorro з Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, которые были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января. Страница отключена, а специалисты проводят расследование и работают над оперативным восстановлением работы форума", - говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Расследование и работа над восстановлением остальных ресурсов продолжается.

На прошлой неделе неизвестные взломали электронные сервисы нескольких ведомств - Кабимина, Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Дія. СБУ начала расследование по факту самой масштабной за четыре года атаки на сайты украинских госструктур. Мобильное приложение "Дія" не пострадало от хакерской атаки, сообщило Минцифры. Кибератака на украинские правительственные сайты связана с вредоносным программным обеспечением, заявила компания Microsoft.