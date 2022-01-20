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четверг, 20 января 2022 10:15

После вторжения нет смысла: Зеленский призвал США срочно ввести санкции против РФ

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После вторжения нет смысла: Зеленский призвал США срочно ввести санкции против РФ
Санкции против России Владимир Зеленский призвал США немедленно ввести. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время встречи с американскими сенаторами в Киеве настаивал на необходимости срочно ввести санкции против России. Поскольку после вторжения в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на ознакомленные с дискуссиями источники.

"Президент ясно дал понять: санкции против "Северного потока-2" должны быть введены сейчас. Ведь любые возможные санкции в отношении "Северного потока-2" или другие ограничения будут тщетны", - пишет издание.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил сенаторов за их двухпартийную поддержку. В то же время заявил, что настоящее сдерживание будет означать введение немедленных санкций, чтобы дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что "со США нельзя шутить".

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Санкции, обусловленные дальнейшей эскалацией, "в лучшем случае нейтральны, в худшем фактически вдохновляют Путина", добавил источник.

"Как давние соседи, украинцы лучше понимают "российский менталитет". Путин не понимает неопределенных угроз. Слова "если" нет в его словаре, а есть только "да" и "нет"", - отметил Зеленский.

Старший помощник от Демократической партии сказал, что общий тон встречи сенаторов с Зеленским был положительным, несмотря на разногласия в сроках введения санкций.

"В центре внимания политики администрации США есть создание самого жесткого пакета санкций, который может быть введен в координации с европейскими союзниками, потому что хотим мы того или нет, но европейцы имеют здесь более сильную руку по санкциям, которые могут действительно нанести ущерб России", – сказал помощник.

17 января семь сенаторов от Демократической и Республиканской партий встретились в Киеве с Владимиром Зеленским и другими чиновниками. Они обсудили возможные шаги по сдерживанию российской агрессии. По результатам переговоров, американские сенаторы призвали НАТО, администрацию президента США Джо Байдена и своих коллег-демократов, немедленно ввести санкции против России.

В свою очередь Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину. Он пообещал РФ "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины.

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