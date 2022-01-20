"Ни разу не пожаловался" - 23-летний украинец за пять лет прошел все застенки оккупантов

23-летнего Богдана Ковальчука более пяти лет удерживают в застенках ДНР. Оккупанты обвинили его с друзьями в подрывной деятельности. Фото: t.me/denisovaombudsman

23-летнего Богдана Ковальчука более пяти лет удерживают в застенках ДНР.

Ему не было и 18 лет, когда 31 августа 2016 года его вместе с пятью несовершеннолетними друзьями похитили из временно оккупированного города Ясиновата Донецкой области, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Оккупанты обвинили ребят в подрывной деятельности. По их версии, они якобы сотрудничали со Службой безопасности Украины и организовывали подрывы автомобилей и отделения милиции ДНР", - рассказала Денисова.

На протяжении более пяти лет Богдан прошел застенки оккупантов, но ни разу не пожаловался на пытки и издевательства, которые ему пришлось пережить. В июле 2018 года ребят осудили за "терроризм" на срок от 10 до 15 лет.

Богдан Ковальчук отбывает 10-летний срок незаконного заключения в Торезской исправительной колонии №28.

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"Накануне взаимного освобождения 29 декабря 2019 года ребятам и родителям предложили в обмен на "помилование" отказаться от перехода на подконтрольную правительству Украины территорию. Согласились все, кроме Богдана Ковальчука. Он мотивировал решение тем, что не может изменить своим принципам свободы, правды и преданности Родине", - добавила Денисова.

По словам родных, у Богдана есть серьезные проблемы с легкими и он нуждается в постоянном обследовании врачом, что в условиях заключения не проводятся. До карантинных ограничений посещать в исправительном учреждении могла его только мать, которая передавала лекарства и продукты. Однако уже долгое время родные не имеют с ним связи.

До плена Богдан окончил Ясиноватский профессиональный лицей железнодорожного транспорта, потому что хотел быть железнодорожником, как его мать. Кроме нее, дома Богдана ждут бабушки и 84-летний прадед.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать освобождению пленника.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно, - о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.