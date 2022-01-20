"Ни разу не пожаловался" - 23-летний украинец за пять лет прошел все застенки оккупантов

 
Ексклюзивы
1/5
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: Киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: Киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 558
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 189
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 441
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 1026
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Просмотров: 684
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Просмотров: 28804
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3 Просмотров: 1971
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
2 Просмотров: 6606
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 3519
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
15
4
5
8
5
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
В пограничных областях проверили боевую готовность Нацгвардии
В пограничных областях проверили боевую готовность Нацгвардии
Французские вертолеты Airbus вылетели на патрулирование украинской границы: яркие кадры
Французские вертолеты Airbus вылетели на патрулирование украинской границы: яркие кадры
Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных
Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных
Видео
Все видео
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 3510
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1854
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4995
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
19 января 2022
Просмотров: 738
Маленька перемога
"Лайф" замучив: заміни та заміни карту на 4G. Ну, раз так просять, зайшла в магазинчик. Чорнява дівчина з нарощеними віями за хвилинку все зробила: ...
четверг, 20 января 2022 10:50

"Ни разу не пожаловался" - 23-летний украинец за пять лет прошел все застенки оккупантов

  Комментировать
&quot;Ни разу не пожаловался&quot; - 23-летний украинец за пять лет прошел все застенки оккупантов
23-летнего Богдана Ковальчука более пяти лет удерживают в застенках ДНР. Оккупанты обвинили его с друзьями в подрывной деятельности. Фото: t.me/denisovaombudsman

23-летнего Богдана Ковальчука более пяти лет удерживают в застенках ДНР.

Ему не было и 18 лет, когда 31 августа 2016 года его вместе с пятью несовершеннолетними друзьями похитили из временно оккупированного города Ясиновата Донецкой области, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Оккупанты обвинили ребят в подрывной деятельности. По их версии, они якобы сотрудничали со Службой безопасности Украины и организовывали подрывы автомобилей и отделения милиции ДНР", - рассказала Денисова.

На протяжении более пяти лет Богдан прошел застенки оккупантов, но ни разу не пожаловался на пытки и издевательства, которые ему пришлось пережить. В июле 2018 года ребят осудили за "терроризм" на срок от 10 до 15 лет.

Богдан Ковальчук отбывает 10-летний срок незаконного заключения в Торезской исправительной колонии №28.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты на 13 лет осудили украинца, который шел к сестре в оккупированный Донецк

"Накануне взаимного освобождения 29 декабря 2019 года ребятам и родителям предложили в обмен на "помилование" отказаться от перехода на подконтрольную правительству Украины территорию. Согласились все, кроме Богдана Ковальчука. Он мотивировал решение тем, что не может изменить своим принципам свободы, правды и преданности Родине", - добавила Денисова.

По словам родных, у Богдана есть серьезные проблемы с легкими и он нуждается в постоянном обследовании врачом, что в условиях заключения не проводятся. До карантинных ограничений посещать в исправительном учреждении могла его только мать, которая передавала лекарства и продукты. Однако уже долгое время родные не имеют с ним связи.

До плена Богдан окончил Ясиноватский профессиональный лицей железнодорожного транспорта, потому что хотел быть железнодорожником, как его мать. Кроме нее, дома Богдана ждут бабушки и 84-летний прадед.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать освобождению пленника.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно, - о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ни разу не пожаловался" - 23-летний украинец за пять лет прошел все застенки оккупантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Объявили бойкот Олимпийским играм

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 28822
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
15
 Просмотров: 20493
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать Просмотров: 11970
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
5
 Просмотров: 10224
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 2 Просмотров: 7344
Донбасс
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
15
 Просмотров: 180
Военные ВСУ сообщили хорошие новости с передовой
Военные ВСУ сообщили хорошие новости с передовой Просмотров: 1071
США разрешили странам Балтии передать Украине оружие - СМИ
США разрешили странам Балтии передать Украине оружие - СМИ Просмотров: 747
Россия завершила стягивать войска к границам Украины - CNN
Россия завершила стягивать войска к границам Украины - CNN Просмотров: 1521
Путина просят признать ЛДНР
Путина просят признать ЛДНР Просмотров: 981
Больше всего комментируют
3
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
2
Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь
2
"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд
2
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
Голосов: 12297
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть