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пятница, 17 декабря 2021 18:32

Ехал на заработки, а оказался в тюрьме: оккупанты сменили имя пленнику, чтобы никто не нашел

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Автор: t.me/denisovaombudsman
  Оккупанты в Донецкой области более трех лет содержат в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Он исчез, когда уехал на заработки в Киев. Как и почему оказался в плену – родные до сих пор не знают
Оккупанты в Донецкой области более трех лет содержат в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Он исчез, когда уехал на заработки в Киев. Как и почему оказался в плену – родные до сих пор не знают

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова.

Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Украинца удерживают в изоляторе на территории Макеевской исправительной колонии №97. Он значится там как Божок Александр Анатольевич, которому 36 лет.

В последний раз с родными Станислав разговаривал 31 августа 2017 года. О том, где находится, стало известно только в прошлом году.

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"Станислав уехал с Сумщины на работу в Киев и исчез. Каким образом и почему он оказался на временно оккупированной территории Украины - его мать до сих пор не знает. Чтобы установить местонахождение сына, понадобилось немало времени. Узнать, где сейчас Станислав, матери удалось от бывшего пленника , который вместе с ним был в заключении", - рассказала Денисова.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно - о жестоких пытках, которым подвергся Станислав на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

Оккупанты обвиняют Станислава в "шпионаже". Денисова просит руководство Международного комитета "Красного креста" в Украине и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

В донецкой "Изоляции" круглосуточно постоянно кого-то пытают. Самым популярным издевательством является подключение к телу человека электропроводов под напряжением.

В то время когда человек кричит, главный палач тюрьмы Денис Куликовский заставлял других петь советские песни, рассказал бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев.

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Дата
17
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