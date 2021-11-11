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Пытали одних под пение советских песен других: заключенный "Изоляции" рассказал о пережитом

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Пытали одних под пение советских песен других: заключенный &quot;Изоляции&quot; рассказал о пережитом
В Киеве задержали руководителя тюрьмы "Изоляция", боевика ДНР Дениса Куликовского с позывными "Палыч". Фото: СБУ

В донецкой "Изоляции" круглосуточно постоянно кого-то пытают. Самым популярным издевательством есть подключение к телу человека электропроводов под напряжением.

В то время, когда человек кричит, главный палач тюрьмы Денис Куликовский заставлял других петь советские песни, рассказал бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев в эфире Украина 24.

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"В 2017 году Куликовский пытал людей не в подвале. А в камере для так называемых следственных действий на первом этаже. Когда человек кричал – узников соседних четырех камер он заставлял петь советские песни. Мол, чтобы другие не слышали. Как только это происходило – все знали, что кого-то пытают. Но это делалось исключительно для извращенного удовольствия Куликовского", - рассказал журналист и писатель.

Добавил, что "Изоляция" - не единственная неофициальная тюрьма. Таких на территории Донецка насчитывается 15-17. Электроток – самый распространенный, но не единственный вид пыток. Узников насилуют – как женщин, так мужчин, бьют до смерти, как рабов, привлекают к тяжелому физическому труду.

Журналист и писатель Станислав Асеев пробыл в плену в ДНР 31 месяц. Его задержали среди оккупированного Донецка на пл. Ленина, когда делал репортаж.

Большую часть плена содержали на территории бывшего артцентра "Изоляция". Его с начала русско-украинской войны боевики превратили в концлагерь.

29 декабря 2019-го Станислава Асеева освободили из плена во время обмена. Он работает экспертом Украинского института будущего.

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