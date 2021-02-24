Автор: Анатолий Гаевский Станислав Асеев пробыл в плену так называемой ДНР 31 месяц



В донецкой "Изоляции" круглосуточно постоянно кого-то пытают. Это делают психопаты, садисты, которые получают удовольствие от страданий других. Об этом рассказал журналист и писатель Станислав Асеев в программе интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" на Youtube-канале Gazeta.ua.



Станислав Асеев пробыл в плену так называемой ДНР 31 месяц. Его задержали посреди оккупированного Донецка на площади Ленина, когда делал репортаж. Большую часть плена удерживали на территории бывшего артцентра "Изоляция". Его от начала российско-украинской войны боевики превратили в концлагерь. Там держали украинских военных, случайных гражданских и собственных ополченцев.

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"Все, что делали в "Изоляции" было направлено на то, чтобы сформировать рефлекс страха. Чтобы узник постоянно боялся и даже не думал о каком-то сопротивлени, – рассказывает Станислав Асеев. – О большинстве людей с той администрации уже есть данные. Преимущественно это местные с правоохранительной системы, при Украине были в системе МВД или СБУ. Когда им позволили делать все, что угодно, это превратилось в концлагерь, где нет никаких границ".

29 декабря 2019-го Станислава Асеева освободили из плена вовремя обмена. Он работает экспертом Украинского института будущего. Осенью прошлого года вышла его книга об опыте плена в "Изоляции" "Светлый Путь": история одного концлагеря".

"Книга - единственный на сегодня вид мести тем людям. С "Изоляции" надо сделать международную проблему для России, чтобы они сами с ними что-то сделали. Конечно, тех людей не отдадут нам на суд, но хотя бы закроют, - объясняет Станислав Асеев. - Изоляция никуда не делась, там сидят люди. Моя обязанность прежде всего перед собой возвращать долг людям, которые называют себя администрацией".





2 февраля на Youtube-канале Gazeta.ua стартовала программа интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" из разговора с философом, эссеистом, главным редактором UkraineWorld.org Владимиром Ермоленко. Вместе с гостями программы мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда двигаться Украине. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.