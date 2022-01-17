В Польше сделали тревожное заявление о нападении РФ на Украину

В Польше призвали быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Войска Российской Федерации продолжают накапливать у украинской границы. Украине нужно быть готовой к возможному вторжению РФ в ближайшие дни.

Об этом заявил глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, пишет PAP.

"Ситуация патовая, но надо быть готовыми к тому, о чем говорил министр обороны Британии: Россия в ближайшие дни может напасть на Украину", - сказал Солох.

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По его мнению, широкомасштабное наступление российских войск является "наименее вероятным" сценарием, но его тоже нельзя исключать. Возможен "любой вариант" развития событий.

"Массовое нападение, направленное на захват всей территории Украины, выглядит наименее вероятным. Но его нельзя исключать. И россияне, как всегда в таких ситуациях, исследуют свои возможности с точки зрения дестабилизации страны без выстрела и без движения армии" - объяснил Солох.

Президент Польши Анджей Дуда в ближайшие дни проведет ряд встреч с союзниками по поводу ситуации вокруг Украины. В частности, состоится встреча Дуды с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Администрация президента США Джо Байдена располагает данными от американской разведки, указывающими, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе. Они под чужим флагом должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину.