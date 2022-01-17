Зеленский встретится с президентом Польши - о чем будут говорить

Владимир Зеленский и Анджей Дуда Фото: president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда в ближайшие дни проведет ряд встреч с союзниками по поводу ситуации вокруг Украины. В частности, состоится встреча Дуды с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил председатель бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох в эфире Польского радио 17 января.

"Перед нами неделя, в рамках которой будут многочисленные консультации. Прежде всего с союзниками. Наш президент встретится с президентом Украины", - сказал Солох.

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Добавил, что нужно быть готовыми к разным сценариям развития ситуации вокруг Украины. По его мнению, широкомасштабное наступление российских войск является "наименее вероятным" сценарием, но его тоже нельзя исключить.

"Очевидно, Россия стоит перед дилеммой: если Запад сохранит решительную позицию и Путин ничего не достигнет, то россияне что-то будут хотеть сделать. Он хочет осуществить какой-то жест по отношению к собственному народу. То есть риск агрессии остается", - отметил Солох.

В ноябре прошлого года Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсуждали противодействие "Северному потоку-2".