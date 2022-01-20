Зеленский ответил на заявление Байдена о "незначительном" вторжении России

Президент Владимир Зеленский заявил, что не бывает "незначительных агрессий или незначительных жертв".

Не бывает также "маленького горя" от потери близких, написал Зеленский 20 января в Twitter в ответ на слова президента США Джо Байдена.

"Хотим напомнить великим державам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв. Говорю это как президент великой державы", - отметил он.

Автор: twitter.com/ZelenskyyUa Зеленский ответил Байдену на его вчерашнее высказывание

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Вчера во время пресс-конференции, посвященной году со дня начала его президентства, Байден заявил, что страны НАТО не знают, как действовать, если Россия начнет полномасштабное вторжение. В то же время он предположил, что "незначительное вторжение может стоить России меньше".

"Другое дело, если это будет незначительное вторжение. В конце концов нам придется спорить о том, что делать, а чего не делать", - заявил президент США 19 января.

Эта фраза озадачила украинских дипломатов, пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки пришлось объяснять, что Байден имел в виду "действия невоенного характера".

Байден также заявил, что Россию ждет катастрофа в случае эскалации конфликта в Украине. В частности, российским банкам могут запретить проводить операции с долларом. "В дальнейшем могут быть серьезные экономические последствия. Например, все, что связано с долларом: если они ведут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами", - сказал Байден.