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четверг, 20 января 2022 15:48

Зеленский ожидает результата от переговоров с РФ

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Зеленский ожидает результата от переговоров с РФ
Зеленский сказал о роли Украины в будущем Европы. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от переговоров с РФ деэскалацию.

Об этом он заявил в видеообращении к участникам мероприятия "На пути в Лугано", сообщил сайт президента.

"Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаю, что результатом наших общих усилий и переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством РФ достижения мира в Донбассе", - сказал он.

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Также заявил об уникальной роли Украины для Европы и ее будущего. А события, которые сегодня разворачиваются вокруг Украины, в очередной раз об этом свидетельствуют.

10 января в Женеве завершились переговоры США с РФ. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман также заявила, что принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению.

В декабре прошлого года РФ публиковала предложения к Альянсу по так называемым гарантиям безопасности, чтобы НАТО отказался от вступления Украины.

Российские войска, перебрасываемые из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 км от российско-украинской границы, сообщила Conflict Intelligence Team.

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20
января

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