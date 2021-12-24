Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году

В этом году общий объем помощи США в Украине составил $450 млн.

Статистику военной помощи от стран-партнеров в 2021 году опубликовало "Слово і діло".

$275 млн США выделили в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины", $115 млн - по программе "Иностранное военное финансирование".

В конце года США выделили Украине дополнительный пакет помощи по безопасности на $60 млн - стрелковое оружие и боеприпасы.

В начале 2021-го поставили 20 бронеавтомобилей HMMWV, 84 жестко-корпусных надувных лодок типа RHIB и RIB. В марте прибыла партия из 35 бронеавтомобилей.

В октябре Украина получила от США две партии боеприпасов, индивидуальные аптечки и радиолокационные средства.

Также США передали 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

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В ноябре прибыла очередная партия боеприпасов, два патрульных катера типа Island. В следующем году катера оборудуют оружием производства США.

Латвия в начале года передала семь санитарных автомобилей Land Rover Defender.

От Великобритании ВСУ получили колесный противоминный трал SPARK. Он предназначен для очищения путей движения военных колонн от взрывоопасных предметов.

В конце года Литва передала Украине почти 500 бронежилетов и другое снаряжение.

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В сентябре в Украине состоялись масштабные учения "Объединенные усилия - 2021". Присоединились военные 15 стран-партнеров, 11 из которых - члены НАТО. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.