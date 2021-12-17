Россия выдвинула ряд абсурдных требований к НАТО

Онлайн-разговор президента Байдена с Путиным / Reuters

Министерство иностранных дел России опубликовало предложения к НАТО по так называемым "гарантиям безопасности".

Среди прочего там есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс. Об этом пишет "РИА Новости".

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В опубликованных россиянами проектах предложений к США и НАТО есть предложение к Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение. В частности, отказаться от вступления Украины.

Также Москва предлагает НАТО отказаться от какого-либо военного сотрудничества с Украиной, странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также предлагается, чтобы НАТО взяло на себя обязательство не развертывать ракеты в районах, откуда они могут поражать территорию России. Кроме того, НАТО должно закрепить договоренность мирно урегулировать все споры с Россией и воздерживаться от применения силы, а также официально подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противники.

Что касается США, то Москва предлагает Вашингтону не использовать другие страны для подготовки нападения друг на друга, не проводить военные учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия, не готовить военных из неядерных стран, не развертывать ядерное оружие за пределами Америки и вернуть уже развернутое.

Разговоры о "гарантиях безопасности" начались накануне онлайн-встречи президентов России и США. Российские чиновники заявляли, что Владимир Путин потребует от Джо Байдена гарантии, что Украина не вступит в НАТО.

НАТО сделала заявление о ситуации в Украине. Альянс призвал Россию отвести войска от украинских границ и продолжить дипломатические переговоры. Страны Североатлантического союза обеспокоены наращиванием российских войск у украинских границ. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета.