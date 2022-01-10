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США ответили России по Украине и НАТО

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США ответили России по Украине и НАТО
Тема расширения НАТО не подлежит обсуждению, сказала Шерман. Фото: Reuters

Принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман по итогам переговоров с РФ в Женеве 10 января, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Мы не позволим никому противоречить политике "открытых дверей" НАТО, которая всегда была центральной для Альянса.

Мы не откажемся от двусторонней кооперации с суверенными государствами, которые намерены сотрудничать с США", – сказала на брифинге.

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Также заявила, что США при контактах с РФ не собираются принимать решения по судьбе Украины без участия Украины, Европы без Европы и НАТО без НАТО.

Шерман сказала, что РФ не дала прямого ответа, готова ли к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

"Они могут доказать, что они не намерены вторгнуться (в Украину), вернув военных обратно на места дислокации", - заявила.

Переговоры США и РФ по "гарантиям безопасности", которые предлагал Кремль, длились восемь часов.

В декабре прошлого года РФ публиковала предложения к НАТО по так называемым гарантиям безопасности, чтобы Альянс отказался от вступления Украины.

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Дата
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