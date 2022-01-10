Переговоры США и РФ длились восемь часов

Глава американской делегации Венди Шерман и российский представитель Рябков. Фото: Reuters

США и РФ завершили переговоры в Женеве по "гарантиям безопасности", которые предлагал Кремль.

Об этом в Twitter сообщила журналистка CNN Дженнифер Хенслер.

"Переговоры между чиновниками США и России в Женеве завершились в 16:32 по местному времени, сообщил представитель Госдепартамента. Они продолжались примерно 7,5 часов, не считая перерыва на обед", - рассказала.

Российскую делегацию возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель главы минобороны Александр Фомин. Американскую – первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.

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В декабре прошлого года РФ публиковала предложения к НАТО по так называемым гарантиям безопасности, чтобы Альянс отказался от вступления Украины. НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по членству Украины, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг 10 января. Требования президента РФ Путина о "сфере влияния" неправомерны и угрожают международной безопасности, заявлял накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.