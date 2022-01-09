Кулеба: требования Путина угрожают международной безопасности

Холодная война давно завершилась, напомнил Кулеба. Фото: Getty Images

Требования президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о "сферах влияния" неправомерны и угрожают международной безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в воскресенье, 9 января.

"Время называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, к которой принадлежали бы суверенные соседние государства.

Но Холодная война давно завершилась, а вместе с ней – сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности", - написал Кулеба в Twitter.

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10 января РФ и США проведут переговоры в Женеве. В декабре прошлого года РФ публиковала предложения в НАТО по так называемым "гарантиям безопасности", чтобы Альянс отказался от вступления Украины. Все союзники НАТО дали четкий сигнал, что они не пойдут на уступки, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.