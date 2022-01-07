Страны НАТО определились с позицией по "гарантиям безопасности" России

Йенс Столтенберг рассказал об итогах переговоров стран-членов НАТО. Фото: Reuters

Сегодня, 7 января, встретились страны-члены НАТО, чтобы определиться с позицией относительно "гарантий безопасности" России.

Об этом сообщает генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения встречи.

Переговоры глав МИД государств-членов НАТО проводились для того, чтобы обсудить позиции перед заседанием Совета Россия-НАТО, запланированным на среду 12 января. На этой встрече Москва планирует обсудить предложенный ею проект договора, предусматривающий распределение сфер влияния в Европе и отказ НАТО никогда принимать Украину в ряды этой организации и в целом остановить свое расширение на восток.

По словам Йенса Столтенберга, встреча НАТО показала, что требования РФ не могут быть выполнены.

"Все союзники дали четкий сигнал, что они не пойдут на уступки по ключевым принципам, одним из которых является право наций самим выбирать свой путь, в частности для обеспечения своей безопасности", - пояснил он.

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Генсек подчеркнул также, что Россия раньше сама подписывала документы, исключающие подобные требования с ее стороны, в частности Хельсинкский заключительный акт.

"Это (право Украины и других государств выбирать путь в НАТО - ред. Gazeta.ua) также является одним из принципов, под которыми подписалась Россия, в том числе в Хельсинкском заключительном акте", - добавил Столтенберг.

Однако Альянс решил согласиться на предложение о диалоге с РФ по вопросам безопасности и донести ему свою позицию по этому вопросу.

"Нет такого пути, который бы привел к уступкам Альянса в своих базовых принципах... Был четкий сигнал от всех союзников (о невозможности выполнить условия РФ). Но мы должны присоединиться к диалогу Россией", - пояснил генсек НАТО.

Министерство иностранных дел России опубликовало предложения в НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего, там содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс. Президент России Владимир Путин высказался по поводу последствий в случае отказа НАТО о "гарантиях безопасности".