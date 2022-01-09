США хотят обсудить с Россией размещение ракет в Европе

В двусторонних переговорах в Женеве примут участие госсекретарь Венди Шерман во главе делегации США и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков как главный представитель россиян.Фото: Reuters

США на переговорах с Россией хотят предложить обсудить размещение ракет и масштабы военных учений в Европе.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, ознакомленные с этими планами.

"Белый дом пытается проверить, серьезно ли Москва настроена положить конец кризису в Украине с помощью дипломатии, выдвигает ли невыполнимые требования как тактику задержки или повод для нового вторжения", - говорится в сообщении.

Источники сообщают, что в Женеве американская делегация будет смотреть, будут ли их российские коллеги подчеркивать требования Кремля, такие как предоставление гарантий нерасширения НАТО на восток, или сосредоточатся на сферах, где возможны переговоры.

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В двусторонних переговорах в Женеве, которые состоятся 10 января, примет участие госсекретарь Венди Шерман во главе делегации США и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков как главный представитель россиян.

После переговоров в Женеве состоится специальное заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе в среду и сессия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене в четверг.

"Наше намерение состоит в том, чтобы вести открытый, искренний и серьезный диалог по европейской безопасности с россиянами", – сказал в интервью посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

20 декабря министерство иностранных дел России опубликовало предложения в НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". В опубликованных россиянами проектах предложений в США и НАТО есть предложение Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение. В частности, отказаться от вступления Украины. Москва также предлагает НАТО отказаться от любого военного сотрудничества с Украиной, странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также предлагается, чтобы НАТО взяло на себя обязательство не развертывать ракеты в районах, откуда они могут поражать территорию России.