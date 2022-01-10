НАТО не пойдет на компромиссы с РФ касательно членства Украины - Столтенберг

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Фото: скриншот с видео

Российская Федерация продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной перед началом консультации Украина - НАТО 10 января.

"Митинг в формате НАТО - Украина является свидетельством высокой поддержки Украины со стороны стран НАТО. Мы не воспринимаем сегодняшнюю позицию России. Но готовность России к переговорам является положительным сигналом", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что Украина является важным государством в контексте безопасности стран НАТО. Также повторил, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу членства Украины.

"Мы четко заявляли, что не пойдем на компромисс по поводу права любого государства в Европе выбирать собственный путь, в том числе по безопасности договоренностей, частью которых она хочет быть. Поэтому фундаментальным является нерушимость этого принципа.

Мы слушаем позицию России на переговорах в Женеве, и мы это обсудили на консультациях с Украиной. К этому нас побуждает происходящее в Молдове, Грузии и Украине", - отметил Столтенберг.

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Стефанишина подчеркнула, что консультация Украина - НАТО является наглядной демонстрацией позиции: ничего об Украине без Украины.

"Хочу внести ясность в ситуацию по безопасности на границах Украины. Мы должны осознать, что Россия усиливает присутствие на наших границах и пытается нарушить Минский формат".

Моя дискуссия начнется с того, что мы обсудим базовый принцип, соблюдаемый демократическими странами. Мы рассчитываем на поддержку всех стран НАТО, на помощь в восстановлении мира на наших границах и в предотвращении эскалации напряжения", - сказала чиновник.

Она подчеркнула, что евроатлантическую интеграцию Украины поддержали украинцы. И эту позицию Россия должна уважать.

"Это необходимо обсудить на следующем саммите в Мадриде. Шаги Альянса в отношении таких стран, как Украина, должны быть ясными", - добавила Стефанишина.

10 января РФ и США проведут переговоры в Женеве. В декабре прошлого года РФ публиковала предложения в НАТО по так называемым гарантиям безопасности, чтобы Альянс отказался от вступления Украины. Все союзники НАТО дали четкий сигнал, что они не пойдут на уступки, заявил ранее Йенс Столтенберг. 12 января запланировано проведение Совета Россия - НАТО, который Столтенберг созвал после выдвижения Кремлем "гарантий безопасности" и требования нерасширения НАТО.