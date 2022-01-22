Командующий ВМС Германии извинился за слова о Крыме и подал в отставку

Командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах извинился за свои слова в отношении Крыма и подал в отставку.

Об отставке сообщило немецкое издание Bild.

"Неосторожно, неправильно оценил ситуацию. Я не должен был этого делать. Интерпретировать ничего, это была очевидная ошибка", – написал в Twitter.

Unbedacht, fehleingeschätzt in der Situation, hätte ich das so nicht tun dürfen. Da gibt es nichts zu deuteln, das war ein klarer Fehler. @BMVg_Bundeswehr #deutschemarine https://t.co/rJhoKqGYUy — chiefdeunavy (@chiefdeunavy) January 22, 2022

21 января Шенбах на конференции Индийского института оборонных исследований заявил, что оккупированный Россией Крым якобы никогда не вернется в состав Украины. "Крым "ушел" и никогда не вернется", - сказал. И что Украину с Грузией нельзя принимать в НАТО.

После этого Министерство иностранных дел Украины потребовало публичного опровержения правительством Германии таких высказываний. А посла Германии Анку Фельдгузен вызвали в МИД.

"Заявления по содержанию и выбору слов никак не соответствуют позиции федерального Министерства обороны", - заявили в немецком оборонном ведомстве.

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Bild призывало правительство Германии уволить Шенбаха с должности.

"Идите в отставку, вице-адмирал! В противном случае должна вмешаться глава Минобороны и уволить его с должности безотлагательно", - написали.

"Путин - военный преступник, на совести которого сотни тысяч жизней, он вел войну в Сирии, убивал представителей оппозиции, аннексировал Крымский полуостров и теперь грозит вторжением в Украину более чем стотысячной армией.

Заявления Кая-Ахима Шенбаха спровоцировали дипломатический скандал с Украиной и сильно помогли кремлевской пропаганде", - также заявило издание.

Сначала Шенбах публиковал твит, в котором заявил, что его высказывание является чисто личным мнением.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало, что Германия отказывается предоставлять разрешение Эстонии на экспорт немецкого оружия в Украину.