Stinger и Javelin: Украина получит оружие от стран Балтии

Латвия, Литва и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Министры обороны стран Балтии сделали 21 января совместное заявление об отправке оружия в ответ на агрессивные действия России, передає Gazeta.ua.

"Эстония, Латвия и Литва едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Государства Балтии будут продолжать поддерживать Украину не только дипломатически и политически. Вносим свой вклад в укрепление обороноспособности страны. Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонного военного потенциала", - говорится в заявлении.

Автор: kaitseministeerium.ee Министр обороны Эстонии Кале Лаанет, Министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выступили сегодня с заявлением в поддержку Украины

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Предварительно страны Балтии получили необходимые разрешения от Соединенных Штатов на отправку Украине оружия американского производства.

"Мы искренне надеемся, что Украина не столкнется с необходимостью использовать это оборудование. Призываем Российскую Федерацию воздержаться от агрессивного и безответственного поведения", - говорится в заявлении.

На фоне угрозы вторжения России Эстония также планирует передать Украине гаубицы 122-мм. Сейчас страна ожидает одобрения от Германии. Речь идет об артиллерийских орудиях, которые были выпущены еще в ГДР (Германская Демократическая Республика. - Gazeta.ua).