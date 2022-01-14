Эстония помогает Украине справиться с последствиями кибератаки

Скриншот сломанной страницы украинского МИД / Скриншот страницы МИД

Премьер Эстонии Кая Каллас осудила кибератаку на сайты украинских госучреждений.

Об этом она написала в Twitter.

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"Решительно осуждаем недавние кибератаки против Украины, которые вызывают особую обеспокоенность в нынешней ситуации безопасности. Тех, кто стоит за этим, следует привлечь к ответственности. Эстония помогает Украине в этой атаке и в целом с целью повышения ее возможностей в сфере кибербезопасности" - написала Каллас.

В ночь на 14 января хакеры, выдавшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти. На стартовой странице МИД разместили сообщения на украинском, русском и польском языках, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети.

СБУ заявила, что утечка персональных данных в результате атаки не произошла. ЕС и НАТО осудили кибератаку.

Хакерская атака на правительственные сайты государственных органов стала самой мощной за последние четыре года в Украине. От действий хакеров пострадало около 70 сайтов.