Испания поддержала Украину и направила корабли в Черное море

 
Ексклюзивы
1/5
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 3105
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
Просмотров: 1737
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1746
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1485
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 522
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
1 Просмотров: 657
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Просмотров: 693
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 1899
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Просмотров: 1017
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
1 Просмотров: 61269
Фото
Все фото
4
5
8
12
8
Канада направила в Черное море фрегат &quot;Монреаль&quot;
Канада направила в Черное море фрегат "Монреаль"
Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото &quot;дворца Путина&quot;
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото "дворца Путина"
Пустыню Сахару покрыло снегом: фото редкого явления
Пустыню Сахару покрыло снегом: фото редкого явления
Видео
Все видео
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4410
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1899
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5031
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 января 2022
Просмотров: 126
Заметіль
За краєм моєї землі, де ще недавно стояв ліс, починається порожня, рівна, утрамбована бульдозерами незатишна піщана площина, що тягнеться на захід до ...
пятница, 21 января 2022 07:40

Испания поддержала Украину и направила корабли в Черное море

  Комментировать
Испания поддержала Украину и направила корабли в Черное море
Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, заявила в правительстве Испании.

Испания отправила корабли, чтобы присоединиться к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях.

Об этом сообщает Reuters.

Причина – напряженность в регионе из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.

"Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет защищать и отстаивать суверенитет любого государства, которое может или хочет вступить в НАТО", - заявила министр обороны Маргарита Роблис.

Минный тральник уже в пути, а фрегат отправится в течение трех-четырех дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину

Испания рассматривает возможность направления истребителей в Болгарию.

В то же время Маргарита Роблис сказала, что Испания предпочитает "исключительно дипломатический ответ" для разрешения конфликта.

Испания приняла участие в развертывании сил НАТО в восточной Европе после того, как министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес и государственный секретарь США Энтони Блинкен договорились о координации действий в ответ на угрозу Украине со стороны РФ.

Великобритания может отправить сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как сдерживающий фактор для РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Канада направила в Черное море фрегат "Монреаль"
Канада направила в Черное море фрегат "Монреаль" Просмотров: 1323
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины Просмотров: 3375
Зеленский ожидает результата от переговоров с РФ
Зеленский ожидает результата от переговоров с РФ Просмотров: 819
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским Просмотров: 1134
Сейчас вы читаете новость «Испания поддержала Украину и направила корабли в Черное море». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Впервые казнили короля: толпа радостно кричала

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 1 Просмотров: 61287
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
15
 1 Просмотров: 29142
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
5
 1 Просмотров: 18855
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 3 Просмотров: 10404
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель Просмотров: 9567
Мир
Война касается не только Украины, потому что российская угроза стала глобальной - эксперт
Война касается не только Украины, потому что российская угроза стала глобальной - эксперт Просмотров: 108
"После пешей прогулки по горам" - Зеленский выложил фото с Дудой
"После пешей прогулки по горам" - Зеленский выложил фото с Дудой Просмотров: 585
Великобритания думает отправить сотни военных в близкие к Украине страны
Великобритания думает отправить сотни военных в близкие к Украине страны Просмотров: 126
США выдвинули обвинения против белорусских госслужащих за задержку самолета с оппозиционером Протасевичем
США выдвинули обвинения против белорусских госслужащих за задержку самолета с оппозиционером Протасевичем Просмотров: 99
Ресторан принимал вместо Covid-сертификатов фотографии собак
Ресторан принимал вместо Covid-сертификатов фотографии собак Просмотров: 171
Больше всего комментируют
9
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
7
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
4
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
3
"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
Голосов: 567
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть