Испания поддержала Украину и направила корабли в Черное море

Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, заявила в правительстве Испании.

Испания отправила корабли, чтобы присоединиться к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях.

Об этом сообщает Reuters.

Причина – напряженность в регионе из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.

"Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет защищать и отстаивать суверенитет любого государства, которое может или хочет вступить в НАТО", - заявила министр обороны Маргарита Роблис.

Минный тральник уже в пути, а фрегат отправится в течение трех-четырех дней.

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Испания рассматривает возможность направления истребителей в Болгарию.

В то же время Маргарита Роблис сказала, что Испания предпочитает "исключительно дипломатический ответ" для разрешения конфликта.

Испания приняла участие в развертывании сил НАТО в восточной Европе после того, как министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес и государственный секретарь США Энтони Блинкен договорились о координации действий в ответ на угрозу Украине со стороны РФ.

Великобритания может отправить сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как сдерживающий фактор для РФ.