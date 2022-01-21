Великобритания думает отправить сотни военных в близкие к Украине страны

Великобритания рассматривает усиление своего воинского контингента в странах восточной Европы. Фото: Reuters

Великобритания может отправить сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как сдерживающий фактор для РФ.

Об этом сообщило британское издание The Times.

Члены НАТО провели переговоры о усилении присутствия в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Сейчас Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1,2 тыс. человек в Эстонии, где у нее 830 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, инженерная группа, средства противовоздушной обороны и разведки.

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В Польше находятся 140 британских военных в рамках миссии НАТО для усиления передового присутствия.

На этой неделе Великобритания направила противотанковое вооружение в Украину военно-транспортными самолетами С-17. Министр обороны страны Бен Уоллес во время слушаний в парламенте заявлял, что Лондон поделится с Киевом оборонным вооружением.