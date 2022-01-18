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вторник, 18 января 2022 02:04

Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину

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Великобритания перебрасывает противотанковое вооружение в Украину военно-транспортными самолетами С-17.

Об этом сообщил журналист Джордж Эллисон в Twitter.

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Он выложил маршрут самолетов, облетающих воздушное пространство Германии.

 

"Британские транспортные самолеты C-17 сейчас перебрасывают легкие противотанковые вооружения в Украину на фоне все более угрожающего поведения России", - говорится в сообщении.

В то же время Британия не будет отправлять войска в Украину в случае вторжения России. Об этом сказал министр обороны страны Бен Уоллес.

"Мы всегда будем рассматривать все варианты, но буду честен – у России самые большие вооруженные силы в Европе, а Украина не является членом НАТО. Думаю, что было бы ошибочной надеждой говорить, что британские вооруженные силы в одностороннем порядке будут направлены в Украину, чтобы в сложившихся условиях объединить силы с украинскими войсками", - заявил министр.

По его словам, Британия "прилагает все усилия для того, чтобы украинцы могли помочь сами себе, - как через пакеты санкций, так и дипломатические меры".

Ранее Бен Уоллес заявил, что Лондон поделится с Украиной оборонительным вооружением. Речь идет о легких противотанковых системах.

Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет. Причина – нехватка вооружения и финансирования. В случае войны только предоставление современного оружия от западных партнеров может обеспечить Украине защиту, считает информационное агентство Bloomberg.

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