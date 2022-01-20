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четверг, 20 января 2022 20:03

Канада направила в Черное море фрегат "Монреаль"
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Вооруженные силы Канады отправили в Средиземное и Черное моря фрегат "Монреаль".

Миссия корабля продлится пол года, сообщает ВМС Канады в Twitter.

Фото: twitter.com/RCN_MARLANT

"Корабль впервые примет участие в миссии НАТО Reassurance. Он вышел из порта в Галифаксе и направится к Средиземному и Черному морям", - говорится в сообщении.

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Фрегат "Монреаль" находится в составе Вооруженных сил Канады с 1994-го. Он дважды исполнял роль флагмана. Участвовал в операции НАТО в 1995 году во время морской блокады Югославии. В 2002 году корабль участвовал в миссии "Аполлон" во время войны в Афганистане.

Французский фрегат FS Auvergne зашел вечером 13 декабря в акваторию Черного моря. Это 31-й корабль стран НАТО, которые зашли в акваторию с начала прошлого года. В Министерстве обороны РФ заявили, что следят за всеми его действиями и перемещениями.

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