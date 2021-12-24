Корабль ВМС Франции прибыл в Одессу

В Одессу прибыл корабль ВМС Франции.
Корабль создан для уничтожения надводных кораблей и наземных объектов, сообщило командование ВМС ВСУ в Facebook.
"Сегодня, 24 декабря, к одному из причалов Морского вокзала города Одессы пришвартовался фрегат Военно-Морских Сил Французской республики Auvergne", - говорится в сообщении.
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Остановка в Одессе является первым заходом фрегата в морские воды Украины. Его приняли в состав ВМС Франции в 2018 году.
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint 12 декабря впервые пролетел над Украиной. Самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области и пролетел вдоль границы с Беларусью.
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