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пятница, 24 декабря 2021 12:53

Корабль ВМС Франции прибыл в Одессу
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В Одессу прибыл корабль ВМС Франции
Фото: ВМФ Украины
Корабль создан для уничтожения надводных кораблей и наземных объектов
Остановка в Одессе является первым заходом фрегата в морские воды Украины

В Одессу прибыл корабль ВМС Франции.

Корабль создан для уничтожения надводных кораблей и наземных объектов, сообщило командование ВМС ВСУ в Facebook.

"Сегодня, 24 декабря, к одному из причалов Морского вокзала города Одессы пришвартовался фрегат Военно-Морских Сил Французской республики Auvergne", - говорится в сообщении.

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Остановка в Одессе является первым заходом фрегата в морские воды Украины. Его приняли в состав ВМС Франции в 2018 году.

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint 12 декабря впервые пролетел над Украиной. Самолет вылетел с авиабазы ​​Милденхолл в Великобритании, вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области и пролетел вдоль границы с Беларусью.

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Дата
24
декабря

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