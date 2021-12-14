Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море

Французский фрегат FS Auvergne зашел вечером 13 декабря в акваторию Черного моря.

Это 31-й корабль стран НАТО, которые зашли в акваторию с начала года, заявил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, передает "Думская".

"Ракетный фрегат Auvergne - новейший корабль французского флота. Спущен на воду в 2015 году, введен в эксплуатацию в 2018-м. Экипаж - 145 моряков. Они имеют на вооружение одну скорострельную пушку 76 мм, три пулемета с автоматическим управлением. На борту имеется 16 шахт универсальных пусковых установок ракет ПВО Aster, а также крылатых ракет Storm Shadow. Также корабль несет восемь противокорабельных ракет и два торпедных аппарата", - говорится в сообщении.

Фото: dumskaya.net

Судно имеет водоизмещение 6 тыс. т, длину 142 м и ширину около 20 м, осадка - 4,9 м. Развивает скорость в 27 узлов и может пройти 6 тыс. морских миль. Фрегат оборудовали вертолетным ангаром, в котором находится разведывательный NHIndustries NH90. Порт приписки - Тулон.

В Министерстве обороны РФ уже заявили, что следят за всеми его действиями и перемещениями.

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4 ноября флагманский корабль Mount Whitney вошел в Черное море. 8 ноября корабли ВМС США Mount Whitney и Porter вошли в порт Батуми в Грузии. Ранее американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называли обеспечение безопасности и стабильности в регионе.