Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море

 
Ексклюзивы
1/5
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 3609
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1080
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 711
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1746
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 324
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 8892
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4167
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 2943
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1953
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2421
Фото
Все фото
5
4
7
9
4
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Западные области засыпает снегом
Западные области засыпает снегом
&quot;В России бардак, если нам таких кротов поставляют&quot; - сети гудят о Гогилашвили
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
Оползень заблокировал дорогу на Прикарпатье
Оползень заблокировал дорогу на Прикарпатье
Видео
Все видео
С сегодняшнего дня принимают заявки на "Вовину тысячу": что нужно сделать
С сегодняшнего дня принимают заявки на "Вовину тысячу": что нужно сделать
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3501
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6129
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1458
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4545
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 954
Колонка
13 декабря 2021
Просмотров: 693
Добре було
– У Союзі добре було. Не те що зараз, – каже знайомий 70‑річний Любомир Іванович. Живе сам у трикімнатній квартирі, щонеділі готує ...
вторник, 14 декабря 2021 11:15

Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
4

  Комментировать

Французский фрегат FS Auvergne зашел вечером 13 декабря в акваторию Черного моря.

Это 31-й корабль стран НАТО, которые зашли в акваторию с начала года, заявил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, передает "Думская".

"Ракетный фрегат Auvergne - новейший корабль французского флота. Спущен на воду в 2015 году, введен в эксплуатацию в 2018-м. Экипаж - 145 моряков. Они имеют на вооружение одну скорострельную пушку 76 мм, три пулемета с автоматическим управлением. На борту имеется 16 шахт универсальных пусковых установок ракет ПВО Aster, а также крылатых ракет Storm Shadow. Также корабль несет восемь противокорабельных ракет и два торпедных аппарата", - говорится в сообщении.

Фото: dumskaya.net

Судно имеет водоизмещение 6 тыс. т, длину 142 м и ширину около 20 м, осадка - 4,9 м. Развивает скорость в 27 узлов и может пройти 6 тыс. морских миль. Фрегат оборудовали вертолетным ангаром, в котором находится разведывательный NHIndustries NH90. Порт приписки - Тулон.

В Министерстве обороны РФ уже заявили, что следят за всеми его действиями и перемещениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции спустили на воду первый катер для украинских пограничников

4 ноября флагманский корабль Mount Whitney вошел в Черное море. 8 ноября корабли ВМС США Mount Whitney и Porter вошли в порт Батуми в Грузии.

Ранее американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называли обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Землетрясение уничтожило город в империи

Самое читаемое
Будет ли отставка? Владелец &quot;Дженоа&quot; оценил работу Шевченко
Будет ли отставка? Владелец "Дженоа" оценил работу Шевченко Просмотров: 24823
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
3
 Просмотров: 24489
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
5
 Просмотров: 14787
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе 1 Просмотров: 14031
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
 Просмотров: 10341
Общество
Халимон ушел, а проблема осталась: Нардеп видит "схему", в том, что Рада заблокировала закупки еды для ВСУ
Халимон ушел, а проблема осталась: Нардеп видит "схему", в том, что Рада заблокировала закупки еды для ВСУ Просмотров: 18
Рада упростила получение гражданства для тех, кто воевал за Украину
Рада упростила получение гражданства для тех, кто воевал за Украину Просмотров: 36
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
5
 Просмотров: 162
Не на Николая: открытие главной елки Украины перенесли
Не на Николая: открытие главной елки Украины перенесли Просмотров: 180
Еще одна область "пожелтела": обновили зоны карантина
Еще одна область "пожелтела": обновили зоны карантина Просмотров: 459
Больше всего комментируют
8
Зеленский отреагировал на скандал с Гогилашвили
5
Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
4
Саакашвили нуждается в осмотре психиатра – медики
3
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
3
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
Голосов: 57825
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть