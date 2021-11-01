Американский флагманский корабль следует в Черное море

В Черное море идет флагманский корабль Шестого флота ВМФ США USS Mount Whitney.
Об этом говорится в Twitter Шестого флота
"Флагман шестого флота USS MountWhitney (LCC 20) с сотрудниками Шестого флота и Североатлантического альянса начал свой северный транзит в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе!" - говорится в Twitter Шестого флота.
Американское и натовское командование ранее объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называли обеспечение безопасности и стабильности в регионе.
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USS Mount Whitney принимал участие в операциях в Атлантическом океане, Средиземном, Карибском морях, Индийском океане. Базируется в итальянском порту Гаэта.
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