Американский флагманский корабль следует в Черное море

НАТО проводит операцию в Черном море. Фото: U.S. Sixth Fleet

В Черное море идет флагманский корабль Шестого флота ВМФ США USS Mount Whitney.

Об этом говорится в Twitter Шестого флота

"Флагман шестого флота USS MountWhitney (LCC 20) с сотрудниками Шестого флота и Североатлантического альянса начал свой северный транзит в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе!" - говорится в Twitter Шестого флота.

Американское и натовское командование ранее объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называли обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

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USS Mount Whitney принимал участие в операциях в Атлантическом океане, Средиземном, Карибском морях, Индийском океане. Базируется в итальянском порту Гаэта.

Представитель Украины впервые примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям - Конференции национальных директоров вооружений.