Британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой

Минобороны Великобритании прокомментировало это, поскольку случай сняла телевизионная группа. Фото: royalnavy.mod.uk

Британский военный корабль во время патрулирования в Северной Атлантике задел российскую подлодку.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет BBC.

HMS Northumberland отслеживала подлодку, когда она врезалась в гидролокационное оборудование корабля, которое тянулось за сотни метров за ним.

Инцидент в конце 2020 года зафиксировала телевизионная группа, снимавшая документальный фильм.

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Источник по обороне Великобритании заявил, что умышленное столкновение маловероятно.

В последние годы наблюдается повышенная активность российских подлодок, и фрегаты Королевского флота регулярно патрулируют Северную Атлантику.

Министерство обороны обычно не комментирует сделки, но сделало это, поскольку инцидент был снят на камеру.

Спикер сказал: "В конце 2020 года российская подлодка, отслеживающая HMS Northumberland, столкнулась с ее буксированным гидролокатором. Королевский флот регулярно отслеживает иностранные корабли и подлодки, чтобы обеспечить оборону Соединенного Королевства".

После оккупации Россией Крыма в 2014 году численность кораблей в Черноморском флоте РФ увеличилась втрое.