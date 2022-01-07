Британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой

Британский военный корабль во время патрулирования в Северной Атлантике задел российскую подлодку.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет BBC.
HMS Northumberland отслеживала подлодку, когда она врезалась в гидролокационное оборудование корабля, которое тянулось за сотни метров за ним.
Инцидент в конце 2020 года зафиксировала телевизионная группа, снимавшая документальный фильм.
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Источник по обороне Великобритании заявил, что умышленное столкновение маловероятно.
В последние годы наблюдается повышенная активность российских подлодок, и фрегаты Королевского флота регулярно патрулируют Северную Атлантику.
Министерство обороны обычно не комментирует сделки, но сделало это, поскольку инцидент был снят на камеру.
Спикер сказал: "В конце 2020 года российская подлодка, отслеживающая HMS Northumberland, столкнулась с ее буксированным гидролокатором. Королевский флот регулярно отслеживает иностранные корабли и подлодки, чтобы обеспечить оборону Соединенного Королевства".
После оккупации Россией Крыма в 2014 году численность кораблей в Черноморском флоте РФ увеличилась втрое.
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