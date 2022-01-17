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Для самозащиты: Британия передаст Украине противотанковое вооружение

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Для самозащиты: Британия передаст Украине противотанковое вооружение
Британия предоставит Украине противотанковое вооружение. Фото: pixabay.com

Министр обороны Британии Бен Уоллес во время слушаний в парламенте заявил, что Лондон поделится с Украиной оборонным вооружением.

Речь идет о легких противотанковых системах, пишет Reuters.

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"Мы приняли поставить Украине легкие противотанковые оборонные системы... Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны", - сказал Воллес.

Он также пригласил главу российского Министерства обороны посетить Лондон, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Администрация президента США Джо Байдена располагает данными от американской разведки, указывающими, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе. Они под чужим флагом должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину.

Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет. Причина – нехватка вооружения и финансирования. В случае войны только предоставление современного оружия от западных партнеров может обеспечить Украине защиту, считает информационное агентство Bloomberg.

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Дата
17
января

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