Bloomberg оценил возможности ВСУ в случае нападения РФ: прогноз неутешительный

Украинский воин на Донбассе. Ландшафт возле Новотроицкого иногда напоминает карпатские пейзажи. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет.

Причина - нехватка вооружения и финансирования, пишет информационное агентство Bloomberg.

В случае войны только предоставление современного оружия от западных партнеров может обеспечить Украине защиту, считает издание.

"Вооруженные силы Украины гораздо сильнее и лучше подготовлены, чем в 2014-м, когда они не смогли противостоять оккупации Крыма Россией. Но нехватка оружия от Запада и средств дома оставили войска без значительных запасов базовых вещей, которые им понадобятся в условиях интенсивного конфликта", - говорится в материале.

Причиной недостаточной силы украинской армии издание называет нерациональное распределение ресурсов, в частности, налогов.

Издание привело слова оппозиционного нардепа Сергея Рахманина. Он утверждает, что в бюджет закладывалась покупка только половины необходимых бронежилетов. В перечне не хватало винтовок и шлемов. Несмотря на это был запрос на дорогостоящие вафельные полотенца и советское оборудование для обнаружения радиации.

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"У меня вопрос: если завтра начинается война, вам действительно нужны эти вещи?", - сказал Рахманин.

Полотенца и детекторы вычеркнули из списка. В Минобороны заявления Рахманина не прокомментировали.

Издание отмечает, что бюджет Украины на оборонные закупки на 2021-й составил 23 млрд грн, на 2022 год - 28 млрд грн. При этом Россия тратит на закупки около 40% оборонного бюджета, превышающего $60 млрд. Это вдвое больше, чем даже Франция, Германия или Великобритания.

Если в 2014 году Украина могла ввести в боевые действия лишь небольшую часть номинальной силы в 120 тыс. военнослужащих и мизерный запас техники, то сейчас она способна развернуть большую часть 205 тыс. военнослужащих и рабочее оборудование, хотя и часто устаревшее, отметил аналитик по вопросам обороны Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

По информации Bloomberg, Америка составила новый пакет помощи, включающий противотанковые ракеты Javelin, стрелковое оружие, медицинские комплекты, бронежилеты, защитное вооружение и поддержку кибервозможностей Украины. Источники издания утверждают, что президент США Джо Байден подписал такой план.

В 2022 году 167 военнослужащих и работников ВСУ направят в 13 стран в военные учебные заведения. Отбор кандидатов, отвечающих требованиям, будет продолжаться до 28 января.