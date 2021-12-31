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пятница, 31 декабря 2021 17:50

Украинские военнослужащие пройдут обучение в 13 странах

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Украинские военнослужащие пройдут обучение в 13 странах
Военные будут проходить обучение за границей. Фото: ua.news

В 2022 году 167 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины направят в 13 стран для обучения в военных учебных заведениях.

Отбор кандидатов, отвечающих требованиям, продлится до 28 января. Об этом сообщает Минобороны.

Глава ведомства Алексей Резников отметил, что такие программы обучения военнослужащих и работников ВСУ являются важным вкладом международных партнеров в профессиональное развитие наших военных на всех уровнях управления.

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"Наш основной потенциал – это люди, управляющие техникой, планирующие операции, анализирующие ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам, наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных вузах и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические основы уже в Украине. В следующем году наши военные смогут пройти такие учения в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии", – отметил глава ведомства.

По словам Резникова, для создания целостной системы подготовки и дальнейшего эффективного использования профессионального персонала ВСУ, в текущем году разработан и утвержден ряд документов, которые позволят приобрести военными специалистами новые компетенции.

В этом году общий объем помощи США в Украине составил $450 млн. $275 млн США выделили в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины", $115 млн. - по программе "Иностранное военное финансирование".

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