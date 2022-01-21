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пятница, 21 января 2022 14:33

Эстония собирается передать Украине оружие

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Эстония собирается передать Украине оружие
Эстония намерена передать Украине 122-миллиметровые гаубицы. Фото: pixabay.com

На фоне угрозы вторжения со стороны России Эстония планирует передать Украине гаубицы 122-мм.

Сейчас страна ожидает одобрения от Германии, сообщает Deutsche Welle. Вместе с тем, процесс должен быть скоординирован и с Финляндией.

"Германия получила от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину, сейчас он изучается и находится на ведомственном согласовании", - заявил пресс-центр Минобороны ФРГ.

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Речь идет об артиллерийских орудиях, которые были выпущены еще в ГДР (Германская Демократическая Республика - Gazeta.ua). В 90-е власти объединенной Германии продали их Финляндии.

Ранее Эстония заявляла о намерении передать Украине также десятки противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Чехия тоже готова предоставить Украине помощь для защиты против российской агрессии. Сейчас между всеми пятью партиями, входящими в коалицию чешского правительства, по этому поводу достигнут консенсус.

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