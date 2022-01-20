Чехия готова предоставить Украине оружие и боеприпасы

Украина должна сообщить, в какой именно помощи нуждается. Фото: pixabay.com

Чехия готова предоставить Украине помощь для защиты против российской агрессии.

Сейчас между всеми пятью партиями, входящими в коалицию чешского правительства, по этому поводу достигнут консенсус, заявила министр обороны страны Яна Чернохова, передает Hospodarske noviny. В то же время украинская сторона сама должна сообщить, в какой именно помощи нуждается.

"Чехия исторически и политически на стороне Украины. Если потребуется, мы постараемся помочь. Не могу говорить от имени других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды относительно помощи Украине совпадают", - добавила она.

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Правительство Чехии готово предоставить Украине оружие и боеприпасы, однако это следует согласовать со странами Вышеградской четверки, куда также входят Польша, Словакия и Венгрия. Или с Германией, Австрией и странами Балтии.

РФ способна в любой момент снова напасть на Украину, заявили в Белом доме. Россия может нарастить личный состав своего войска до миллиона человек и задействовать их в агрессии против Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.