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пятница, 21 января 2022 11:39

Санкции против РФ нужно вводить уже, потому что потом будет поздно - Зеленский

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Санкции против РФ нужно вводить уже, потому что потом будет поздно - Зеленский
Зеленский во время общения с американской прессой. Фото: president.gov.ua

Санкции против РФ нужно ввести в ближайшее время, до возможного начала масштабной военной агрессии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому изданию The Washington Post.

"Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если будет эскалация с российской стороны. И тогда применят мощные санкции. Но почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации?

Я спросил одного лидера: "Почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?", - сказал Зеленский.

Санкции, введенные после начала военных действий, не сдержат агрессию России, отметил президент.

РФ может прибегнуть к агрессии под предлогом "защиты" русскоязычного населения, может попытаться оккупировать крупные города, в частности, Харьков, сказал Зеленский.

"Харьков может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации Крыма мы понимаем, что это возможно.

Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более одного миллиона людей. Это не будет просто оккупацией. Это будет началом крупномасштабной войны", - заявил он.

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Также не опроверг сценарий попытки россиян захватить территории для обеспечения сухопутного сообщения с Крымом и водохранилище к северу от полуострова.

"Это реалистично, если Россия решит увеличить эскалацию. Они собираются это сделать на тех территориях, где проживают люди, имевшие родственные связи с Россией", - заявил Зеленский.

И сказал, что в Украине невозможно правительство, которое будет "дружить" с РФ.

"Создать правительство, которое полностью контролировалось бы Россией, невозможно. Даже если они это сделают, это будет самое недолговечное правительство, потому что люди его не примут", - заявил президент.

"Может быть, Путин думает, что большинство украинцев поддерживает его и его политику. Это большая ошибка так думать", - сказал.

Зеленский также заявил об увеличении военной поддержки Украины со стороны США.

"Военная поддержка от администрации Байдена сильнее, чем была раньше. Мы сталкиваемся с гибридной войной. Нас атакуют: военная атака, кибератаки, энергетические атаки", - отметил он.

19 января в Украину прилетал государственный секретарь США Энтони Блинкен, встретился с президентом Зеленским. Скопление российских солдат у границ Украины американский чиновник назвал "беспрецедентной угрозой".

Зеленский призвал украинцев не паниковать.

Россия может нарастить личный состав своего войска до миллиона человек и задействовать их в агрессии против Украины, сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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