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пятница, 21 января 2022 09:59

Ермак срочно собрал журналистов – о чем говорил
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Встреча была "офрек"
Фото: dashazarivnaya

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в четверг вечером собирал журналистов.

Об этом в сообщении Instagram сообщила пресс-секретарь Ермака Даша Заривна.

По ее словам, встреча была "офрек".

Власть делают все необходимое, чтобы наше государство и Вооруженные Силы были готовы к любому сценарию развития событий, сказал Ермак представителям СМИ.

"Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Но при этом сохраняем холодную голову, чтобы минимизировать риски для людей.

Паника еще никому не была хорошим другом. Сохранение взвешенной позиции необходимо, чтобы объективно оценивать ситуацию и добиваться того, что отвечает нашим интересам", - цитирует руководителя ОП.

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Также сказал о поддержке со стороны стран ЕС и США.

"Мы еще раз получили заверения, что никаких вопросов, ничего, что касается Украины, не будет без участия Украины. Это касается и наших перспектив участия в Альянсе, и общеевропейской безопасности", – заявил.

Также рассказал, что идет подготовка встречи политических советников руководства стран - участниц "Нормандского формата", которая должна состояться до конца месяца.

Президент Владимир Зеленский находится в Польше. Там обсуждает с польским коллегой Анджеем Дудой вопросы безопасности.

Зеленский опубликовал совместное фото с Дудой.

19 января президент записал видеообращение, в котором призвал украинцев не паниковать.

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