Дуда резко отреагировал на договоренности Меркель и Лукашенко

Переговоры Меркель и Лукашенко не понравились президенту Польши. Фото: bbc.com

Польша не признает никаких договоренностей, которые будут принимать без участия польской стороны. В частности, речь идет о телефонных разговорах между исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель и Александром Лукашенко по поводу мигрантов на белорусско-польской границе.

Об этом сказал президент Анджей Дуда в телефонном разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Укринформ.

"Мы - суверенная страна, которая имеет право самостоятельно решать о себе и мы без всяких условий будем реализовывать это право", - заявил Дуда.

Варшава будет реализовывать только такие договоренности, в выработке которых будет принимать непосредственное участие.

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Польские власти также приняли решение не вести переговоры с Россией по поводу кризиса на польско-белорусской границе.

"Наши власти приняли решение не проводить таких переговоров. Я также не вижу с российской стороны желания проводить такие разговоры",- заявил спикер МИД Польши Лукаш Ясина в эфире телеканала TVP Info.

15 ноября состоялся телефонный разговор Ангелы Меркель с Александром Лукашенко. Касался он ситуации с мигрантами на границе Евросоюза и Белоруссии. Говорили около часа. Это был первый разговор лидера одной из европейских стран с Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года. В среду, 17 ноября, Меркель снова поговорила с Лукашенко.