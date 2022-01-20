Зеленский прилетел в Польшу

В четверг, 20 января, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. Во время поездки он встретится с польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Автор: ОП Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу

Отмечается, что польский президент примет Зеленского в государственной резиденции "Висла".

"Главы государств проведут ряд встреч в формате лицом к лицу и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов. Основной темой остается вопрос безопасности", - говорится в сообщении.

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На встрече Владимира Зеленского и Анджея Дуды обсудят угрозы из России, сообщали польские СМИ. Ранее в Польше заявили, что войска РФ продолжают накапливать у украинской границы. Украине нужно быть готовой к возможному вторжению РФ в ближайшие дни.