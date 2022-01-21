"После пешей прогулки по горам" - Зеленский выложил фото с Дудой

 
Ексклюзивы
1/5
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 2673
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
Просмотров: 1683
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1710
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1476
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 513
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
1 Просмотров: 648
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Просмотров: 693
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 1827
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Просмотров: 1008
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
1 Просмотров: 59271
Фото
Все фото
8
15
7
9
15
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
&quot;Зелю прочь!&quot; и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Видео
Все видео
Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле
Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"Угроза беспрецедентна" - Зеленский и Блинкен встретились
"Угроза беспрецедентна" - Зеленский и Блинкен встретились
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4383
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1899
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5031
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 января 2022
Просмотров: 117
Заметіль
За краєм моєї землі, де ще недавно стояв ліс, починається порожня, рівна, утрамбована бульдозерами незатишна піщана площина, що тягнеться на захід до ...
пятница, 21 января 2022 06:51

"После пешей прогулки по горам" - Зеленский выложил фото с Дудой

  Комментировать

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото в Instagram в компании президента Польши Анджея Дуды.

"После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда и продолжение общения", - написал.

 

Зеленский поблагодарил Дуду за гостеприимство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия хотела поссорить Украину и Польшу – генерал СБУ

Польша является стратегическим партнером Украины.

Зеленский прилетел в Польшу 20 января. Польский президент принимает украинского коллегу в государственной резиденции "Висла". Основной темой переговоров являются вопросы безопасности.

В декабре прошлого года Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа встречались с Владимиром Зеленским в резиденции "Синегора" в селе Гута.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Великобритания думает отправить сотни военных в близкие к Украине страны
Великобритания думает отправить сотни военных в близкие к Украине страны Просмотров: 54
Зеленский ожидает результата от переговоров с РФ
Зеленский ожидает результата от переговоров с РФ Просмотров: 810
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским Просмотров: 1125
Дуда резко отреагировал на договоренности Меркель и Лукашенко
Дуда резко отреагировал на договоренности Меркель и Лукашенко 1 Просмотров: 1692
Сейчас вы читаете новость «"После пешей прогулки по горам" - Зеленский выложил фото с Дудой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 1 Просмотров: 59271
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
15
 1 Просмотров: 28701
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
5
 1 Просмотров: 18477
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 3 Просмотров: 10296
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
 1 Просмотров: 10044
Политика
"В свете ситуации" – израильтян в Украине попросили заполнить анкеты для посольства
"В свете ситуации" – израильтян в Украине попросили заполнить анкеты для посольства Просмотров: 81
"Пока мы готовились, не спало и "всевидящее око" КГБ" - участник живой цепи
"Пока мы готовились, не спало и "всевидящее око" КГБ" - участник живой цепи
 Просмотров: 45
Великобритания думает отправить сотни военных в близкие к Украине страны
Великобритания думает отправить сотни военных в близкие к Украине страны Просмотров: 54
Путин хочет отпраздновать 100-летие СССР созданием новой Российской империи – Волкер
Путин хочет отпраздновать 100-летие СССР созданием новой Российской империи – Волкер Просмотров: 369
Госдеп США обвинил РФ в искажении исторических фактов
Госдеп США обвинил РФ в искажении исторических фактов Просмотров: 441
Больше всего комментируют
9
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
7
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
4
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
3
"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
Голосов: 1778
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть