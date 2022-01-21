"После пешей прогулки по горам" - Зеленский выложил фото с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото в Instagram в компании президента Польши Анджея Дуды.

"После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда и продолжение общения", - написал.

Зеленский поблагодарил Дуду за гостеприимство.

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Польша является стратегическим партнером Украины.

Зеленский прилетел в Польшу 20 января. Польский президент принимает украинского коллегу в государственной резиденции "Висла". Основной темой переговоров являются вопросы безопасности. В декабре прошлого года Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа встречались с Владимиром Зеленским в резиденции "Синегора" в селе Гута.