Дуда и Науседа сегодня будут в Украине

Польша и Литва являются стратегическими партнерами Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретится с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом сообщил сайт главы государства.

Президенты встретятся в резиденции "Синегора" в селе Гута, Ивано-Франковская обл. Встреча состоится в формате "Люблинского треугольника".

Также лидеры стран пообщаются с журналистами.

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"Люблинский треугольник" - платформа для трехстороннего сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой на углубление регионального сотрудничества в безопасности, экономической и социально-гуманитарной сферах.

Литва готова всеми способами поддерживать Украину на фоне возможного нового витка агрессии РФ и передать летальное оружие. В ноябре Зеленский и Дуда обсуждали противодействие "Северному потоку-2".