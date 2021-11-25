Зеленский вторично за месяц провел телефонный разговор с Дудой: о чем говорили

Зеленский побеседовал с Дудой. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

"Президенты констатировали, что происходит гибридная атака, должное реагирование на которую требует совместных усилий и взаимодействия", - сообщила пресс-служба ОП.

Зеленский рассказал Дуде о ситуации на Донбассе. Он отметил важность сохранения санкций против России.

Главы государств обсудили общие позиции по противодействию "Северного потока-2", назвав проект "опасной угрозой для всей Европы".

Зеленский поднял вопрос предоставления разрешений для украинских автомобильных грузовых перевозчиков.

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Это уже второй разговор Владимира Зеленского и Анджея Дуды за этот месяц. 8 ноября они обсудили миграционный кризис, который спровоцировали действия Лукашенко, а также договорились обменяться визитами.