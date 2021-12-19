Литва готова передать Украине летальное оружие

Министр не уточнил, о каком именно оружии идет речь и когда Украина может на нее рассчитывать. Фото: diena

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна готова всеми способами поддерживать Украину на фоне вероятного нового вторжения России, и уже готова передать нам летальное оружие.

Об этом Анушаускас заявил на пресс-конференции в Рукле 19 декабря, передает Укринформ со ссылкой на литовские СМИ.

"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва готова к этому, включая передачу Украине летального оружия", - цитирует Анушаускаса издание LRT.

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Министр не уточнил, о каком именно оружии идет речь и когда Украина может на нее рассчитывать, отмечает издание Diena.

"Сейчас я не буду отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что привлечены несколько государств, не только донора и получателя вооружения, но и производителя и поставщика", - сказал Анушаускас.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае полномасштабного вторжения России украинцам хватит оружия, чтобы дать отпор.