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воскресенье, 19 декабря 2021 22:05

Данилов о вторжении РФ: оружия хватит "в час Х"

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Данилов о вторжении РФ: оружия хватит &quot;в час Х&quot;
Такое заявление он сделал после визита в компанию, производящую оружие. Фото: Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае полномасштабного вторжения России украинцам хватит оружия, чтобы дать отпор. Такое заявление он сделал после визита в компанию, которая изготавливает оружие.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Компания, которую посетил Данилов вместе с министром обороны Алексеем Резниковым изготавливает винтовки UAR-15, а также снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M и UBR-008. Одна из этих винтовок официально принята на вооружение украинской армии.

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"Поэтому, чтобы винтовок у нас во "час X" хватило для встречи всех "зеленых" и иного рода человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК. Этого оружия должно быть и будет достаточно", - подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что плане обороны Украины прописан детальный план действий каждого ведомства и структуры. Впервые в истории страны будут задействованы все ведомства в случае вторжения в РФ.

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Дата
19
декабря

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