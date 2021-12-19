Данилов рассказал о новом плане действий в случае вторжения России

Впервые в истории страны будут задействованы все ведомства при вторжении в РФ. Фото: скриншот с видео

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что плане обороны Украины прописан детальный план действий каждого ведомства и структуры. Впервые в истории страны будут задействованы все ведомства в случае вторжения в РФ.

Об этом этом он рассказал в интервью "Апостроф ТВ".

"Раньше план обороны - это был Генштаб, Вооруженные силы и группы, которые имеют отношение к сектору безопасности и обороны. Этот план обороны более широкий документ. Все ведомства, имеющие к этому отношение, уже определены, как структуры, которые будут принимать в этом участие", - заявил он.

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Данилов отметил, что не может быть такого, что одни органы будут привлечены, "а другие будут смотреть со стороны, чем все это закончится".

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина будет сама защищаться в случае вторжения России. Однако для этого нужно не только оборонительное, но и наступательные вооружения.