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суббота, 18 декабря 2021 22:50

Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников

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Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников
Для этого нужно не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Фото: Минобороны

Украина будет сама защищаться в случае вторжения России. Однако для этого нужно не только оборонительное, но и наступательные вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

По его словам, для сдерживания агрессии России Украине нужна реальной помощь от стран НАТО и ЕС. Она должна включать в себя вооружения и технологии, что может остановить Москву и не позволит ей начать наступление.

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"Вооружением, имею в виду, не только оборонительного характера, но и наступательного", - подчеркнул Резников на встрече с министром обороны Дании Рине Брамсеном.

Резников подчеркнул, что в Кремле находятся очень прагматические люди, которые очень хорошо умеют оценивать финансовые риски. Если в Москве будут понимать, что цена вторжения в Украину непомерна, то откажутся от этих планов.

НАТО сделала заявление о ситуации в Украине. Альянс призвал Россию отвести войска от украинских границ и продолжить дипломатические переговоры. Страны Североатлантического союза обеспокоены наращиванием российских войск у украинских границ. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета.

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Дата
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