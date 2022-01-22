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суббота, 22 января 2022 04:22

Германия не разрешает Эстонии передать Украине гаубицы - СМИ

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Германия не разрешает Эстонии передать Украине гаубицы - СМИ
Эстония готова отправить оружие Украине. Фото: defence-ua.com

Германия отказывается выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на эстонские и немецкие официальные лица.

Проблема связана с экспортом гаубицы Д-30, стреляющей 122 мм снарядами примерно на 20 километров. Берлин отказывается разрешить третьей стране отправлять артиллерию в Украину, поскольку, по словам чиновников, это вооружение было сделано в Германии.

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Гаубицы, производимые в Советском Союзе, дислоцировались в бывшей Восточной Германии. После воссоединения Германии в 1990-х годах Берлин экспортировал оружие в Финляндию, которая затем передала его в Эстонию в 2009 году.

Немецкие официальные лица заявили, что тупиковая ситуация является результатом давней политики по экспорту оружия в напряженные регионы.

Представитель эстонского правительства сказал, что его правительство все еще пытается убедить Германию передумать.

Эстонские власти заявили, что намерены отправить в Украину десятки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Эстония также планирует передать Украине гаубицы 122 мм. Сейчас страна ожидает одобрения от Германии. Речь идет об артиллерийских орудиях, выпущенных еще в ГДР (Германская Демократическая Республика. - Gazeta.ua).

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