"Прямая угроза": Литва бьет тревогу из-за военных РФ в Беларуси

 
Ексклюзивы
1/5
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
1 Просмотров: 1449
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Просмотров: 3762
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
Просмотров: 711
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Просмотров: 2691
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Просмотров: 666
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1494
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
1 Просмотров: 324
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1836
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2907
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 369
Фото
Все фото
12
5
14
6
5
Более 70 тыс. человек в Германии вышли на Сovid-протесты
Более 70 тыс. человек в Германии вышли на Сovid-протесты
Украинцы покорили вершину Антарктиды – жена Филатова показала впечатляющие фото
Украинцы покорили вершину Антарктиды – жена Филатова показала впечатляющие фото
Извержение вулкана у Тонги затопило часть территории острова: есть жертвы
Извержение вулкана у Тонги затопило часть территории острова: есть жертвы
По стране прокатились два землетрясения подряд: по меньшей мере 26 жертв
По стране прокатились два землетрясения подряд: по меньшей мере 26 жертв
Срывает крыши и переворачивает авто: несколько стран страдают от мощных метелей
Срывает крыши и переворачивает авто: несколько стран страдают от мощных метелей
Видео
Все видео
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну
Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1773
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4959
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 756
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 441
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
19 января 2022
Просмотров: 36
Маленька перемога
"Лайф" замучив: заміни та заміни карту на 4G. Ну, раз так просять, зайшла в магазинчик. Чорнява дівчина з нарощеними віями за хвилинку все зробила: ...
среда, 19 января 2022 10:57

"Прямая угроза": Литва бьет тревогу из-за военных РФ в Беларуси

  Комментировать
&quot;Прямая угроза&quot;: Литва бьет тревогу из-за военных РФ в Беларуси
Россия и Беларусь готовятся к общим военным учениям. Фото: Олег Некало, mil.by

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что прибытие российских военных в Беларуси представляет еще большую угрозу Литве.

Об этом он сказал 19 января, пишет Delfi.

"В сложившейся ситуации мы рассматриваем введение российских вооруженных сил в Беларусь не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы", - заявил Анушаускас.

В России утверждают, что ракетные комплексы С-400 развернут в Беларуси во время учений по предотвращению внешней агрессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: России понадобится всего 2 ч.: страны Балтии предупредили об угрозе

Россия не раскрывает количество военнослужащих, участвующих в учениях. По заявлению Минска, учения готовятся из-за наращиваемой военной угрозы со стороны соседних Украины и Польши.

Анушаускас отметил, что 19 января он встретится с послами девяти стран НАТО, "которые активно способствуют укреплению безопасности Литвы".

"Мы обсудим ситуацию с безопасностью и представим действия Литвы", - сказал министр.

В ответ на напряженность в регионе Литва решила увеличить количество призывников, а также инструкторов украинской армии, ускорить приобретение систем залпового ракетного огня.

Совместные военные учения "Союзная решительность" с Россией самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал на прошлой неделе. Первые подразделения вооруженных сил Российской Федерации, участвующие в них, уже прибыли в Беларусь.

По информации российских СМИ, эти военные учения будут продолжаться с 10 по 20 февраля. К ним планируется привлечь ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Прямая угроза": Литва бьет тревогу из-за военных РФ в Беларуси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Основали крупнейшую украинскую организацию в Великобритании

Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе

Самое читаемое
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 12528
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 11655
Оля Полякова празднует день рождения: самые сексуальные фото певицы
Оля Полякова празднует день рождения: самые сексуальные фото певицы
14
 1 Просмотров: 9604
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать Просмотров: 9414
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину Просмотров: 7731
Мир
Россия может вторгнуться в Украину во время военных учений в Беларуси - США
Россия может вторгнуться в Украину во время военных учений в Беларуси - США Просмотров: 135
Из Казахстана полностью вывели силы ОДКБ
Из Казахстана полностью вывели силы ОДКБ Просмотров: 108
Более 70 тыс. человек в Германии вышли на Сovid-протесты
Более 70 тыс. человек в Германии вышли на Сovid-протесты
12
 Просмотров: 288
Эрдоган пригласил в Турцию Путина и Зеленского
Эрдоган пригласил в Турцию Путина и Зеленского Просмотров: 513
В Казахстане полностью отменили режим чрезвычайного положения
В Казахстане полностью отменили режим чрезвычайного положения Просмотров: 117
Больше всего комментируют
8
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
7
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
4
Дело Порошенко: судье вызвали медиков (обновлено)
3
"Стояли какие-то пранкеры. Водитель переклинило" - Порошенко вспомнил, как убегал от следователей ГБР
Голосов: 360
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть