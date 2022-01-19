"Прямая угроза": Литва бьет тревогу из-за военных РФ в Беларуси

Россия и Беларусь готовятся к общим военным учениям. Фото: Олег Некало, mil.by

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что прибытие российских военных в Беларуси представляет еще большую угрозу Литве.

Об этом он сказал 19 января, пишет Delfi.

"В сложившейся ситуации мы рассматриваем введение российских вооруженных сил в Беларусь не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы", - заявил Анушаускас.

В России утверждают, что ракетные комплексы С-400 развернут в Беларуси во время учений по предотвращению внешней агрессии.

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Россия не раскрывает количество военнослужащих, участвующих в учениях. По заявлению Минска, учения готовятся из-за наращиваемой военной угрозы со стороны соседних Украины и Польши.

Анушаускас отметил, что 19 января он встретится с послами девяти стран НАТО, "которые активно способствуют укреплению безопасности Литвы".

"Мы обсудим ситуацию с безопасностью и представим действия Литвы", - сказал министр.

В ответ на напряженность в регионе Литва решила увеличить количество призывников, а также инструкторов украинской армии, ускорить приобретение систем залпового ракетного огня.

Совместные военные учения "Союзная решительность" с Россией самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал на прошлой неделе. Первые подразделения вооруженных сил Российской Федерации, участвующие в них, уже прибыли в Беларусь. По информации российских СМИ, эти военные учения будут продолжаться с 10 по 20 февраля. К ним планируется привлечь ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.