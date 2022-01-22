Украина требует от Германии публичных опровержений за позорные заявления их адмирала

Также МИД напомнил о российских спецслужбах в Германии. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины требует публичного опровержения правительством Германии высказываний командующего Военно-Морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха о Крыме.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Требуем опровержения высказываний, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины и усилия по деэскалации ситуации с безопасностью в Европе", - сказал.

"Крымский полуостров может быть потерян только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря усилиям Украины и ее партнерам, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору.

В этой связи нуждается в разъяснении со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией "Крымской платформы", - отметил Николенко.

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МИД особенно удивился услышать сантименты Шенбаха о необходимости возобновления диалога с РФ в то время, как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более статысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы, на Донбассе от российских пуль продолжают гибнуть люди, а Крым превратился в гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец, представляющий угрозу всему Черноморскому региону.

"На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела.

Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические границы и границы безопасности. В этом случае эти границы грубо нарушены", – заявил Николенко.

21 января Шенбах на конференции Индийского института оборонных исследований заявил, что оккупированный Россией Крым якобы никогда не вернется в состав Украины. "Крым "ушел" и никогда не вернется", - сказал. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.