Литва назвала три причины, почему поддерживает Украину

Украине необходима поддержка для движения в западном направлении, отметил литовский министр. Фото: Facebook.com/arvydas.anusauskas

Литва поддерживает Украину в защите от российского агрессора.

Об этом написал министр обороны страны Арвидас Анушаускас в Facebook.

Он объяснил, почему Литва поддерживает Украину.

По словам министра, прежде всего Литва поддерживает усилия Украины двигаться в западном направлении. "Где меньше клептократии и коррупции, а больше возможностей и демократии", – отметил.

Во-вторых, Литва поддерживает не только дипломатично-политическими способами, но стремится усилить способность Украины защититься от агрессора.

"Лишь реализация политики сдерживания, укрепления способности страны к самообороне останавливает любого агрессора, увеличивая цену возможной агрессии. Это единственный способ остановить войну", – объяснил.

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Третье - каждое нормальное, демократическое государство не хочет войны, потому что она лишь усугубляет проблемы, а не решает их.

Литовский министр отметил, что следует вести переговоры с РФ, но без уступок Москве за счет безопасности ее соседей.

Испания отправила корабли, чтобы присоединиться к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях. Причина – наращивание российских войск на границе с Украиной. Великобритания может отправить сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как сдерживающий фактор для РФ.